政Whats噏：陳凱欣指副局政助須與議員打好關係

近日多名副局長同政治助理被立法會議員點名批評平日鮮有聯絡，曾任食物及衞生局政治助理嘅立法會議員陳凱欣話，副局長同政治助理同立法會議員打好關係係基本，因為問責官員最終要拉票，若法案要上會時先搵議員已太遲嘞！



陳凱欣話，每個副局長同政助都有不同工作，有啲可能負責研究同寫嘢，主要視乎局長要佢做咩，不過基本要同議員及傳媒有正常溝通，若令到議員覺得冇接觸，就應該快啲接觸番。



佢又話，問責官員不能覺得議員一定會支持你，以當年修改《醫生註冊條例》為例，政策局同病人都覺得好好，但立法會始終牽涉政治，並非全部持份者都支持，唔夠票就係唔夠票，當年只有一個議員拉布，亦影響整條條例，所以就算當年部分泛民唔認同佢，佢都會保持聯絡，了解立場。



佢表示，自去年11月當選後，環境局政治助理區詠芷同勞工及福利局副局長徐英偉等上屆已出任問責官員嘅老朋友，都即刻聯絡佢；今屆嘅新官員方面，商務及經濟發展局政治助理馮海容同創新及科技局政治助理張曼莉都好快聯絡佢，不過個別政助去年近12月中才聯絡佢，就真係有啲遲啦！