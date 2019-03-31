港人清明北上掃墓　沙頭角返港等接駁巴排2粒鐘

深圳沙頭角口岸的返港接駁巴士周日（31日）出現長達數百人的長龍，有港人等了兩個小時仍未能買到車票。售票職員解釋清明節將近，當天不少港人提早北上掃墓，導致巴士不及回流。但有港人認為巴士公司應該早作預備。東網記者曾致電兩間接駁巴士公司查詢，但對方指已過服務時間，未能回應。



在內地工作的鄭先生向東網記者透露，他經深圳沙頭角口岸回港，於下午5時到達巴士售票處時，現場已大排長龍，等候至下午6時仍無車抵達。有其他排隊市民更稱排了更長時間，且未能上車。另有民眾鼓譟，向售票職員查詢情況。



據悉，該口岸有兩間本港公司提供接駁巴士服務，車次同為約半小時一班，可直達粉嶺或九龍塘，車費是50港元。鄭先生因趕時間，最終選擇乘搭車費150元人民幣（約178港元）的商務車回到香港市區，足足多花超過2倍車費。據指這些商務車原本只能直往機場，但他獲司機通融下，終在粉嶺下車。



另一名從沙頭角乘跨境巴士往九龍塘的港人鍾先生向本網表示，平日等車僅需10分鐘左右，惟周日卻花了一個多小時才能上車，稱「等了很久」。



現場職員解釋指，大批港人提早北上掃墓，導致巴士不及回流，惟此說法不獲鄭先生接受。他認為每年清明節前夕都有很多港人北上掃墓，但以往都未遇過這種情況，大排長龍的情況更極為罕見，認為巴士公司應該提早預備。