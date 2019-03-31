政Whats噏：建制內亂　3人爭出選資訊科技界

立法會資訊科技界選民多，變數亦較大，建制派曾經突圍勝出，但近兩年都係泛民贏面大啲，然而唔少建制中人仍對呢舊雞肋心思思。政圈同業界一直流傳，香港創科發展協會創會會長陳迪源同常務副會長李煥明(Wendy)都有意出戰，而近日又傳出深水埗區議員李梓敬都有意爭取代表建制出選，建制派三個都想出選，肯定爭到立立亂！雖然三個都聲稱目前未考慮參選，但都承認有人問過佢哋係咪會出選。政治一日都嫌長，最終係咪三個都唔選，大家放長雙眼睇吓嘞！



早於舊年已流傳，陳迪源同Wendy之間會有一個代表建制出戰，二人都曾出戰2016年資訊科技界選委選舉，由於唔喺民主派名單中，所以雙雙落敗，舊年成立香港創科發展協會，佢哋分別出任會長同常務副會長，外界相信，最終會成功協調一人，其中Wendy做過電視台嘅天氣小姐，又係IT界才女，夠晒多話題，至於陳迪源就多咗爭取曝光，最終邊個跑出，真係冇人知。



不過，近來政圈同業界都流傳，李梓敬都有意爭取喺資訊科技界出選。喺2016年立法會選舉時，地區人士指李最初有意參選九龍西直選，且落咗多區宣傳，其後佢轉戰新界東直選，但最終落敗，到舊年次輪九龍西補選，佢亦一度有意參選，但最終冇報名，到今次有意再轉跑道，估唔到由直選轉戰功能界別。佢舊年已成立香港創科業協會做埋主席，近來仲掛晒橫額講科技券添！



Wendy聲稱係誤傳，承認有朋友鼓勵過佢出選，但佢只想做好業界工作，冇諗過要參選；陳迪源都話冇考慮過參選，但如果有機會都唔抗拒，最重要係對業界同社會有幫助，覺得要出選一定要熟業界、肯為業界服務同聽人講嘢，暫時未見到有人可以做到晒呢三件事。



李梓敬亦話暫時冇諗過要參選，被問到係咪一定唔選，佢就話唔敢講一定以後唔選，自己近日又講咗啲科技議題，但佢一向關心嘅議題比較廣，去到任何地方都被人問係咪參選，係外界過分敏感。被問到如果一個人由直選轉去選功能界別係咪好奇怪，佢就話係殊途同歸，相信功能界別嘅選民基礎未來會擴大，自己都係關注香港工商界發展咁話。



建制派喺呢個位係弱勢，只能協調一個出選，否則就連嗰小小機會都冇埋。依家三個都口講唔選，但多方都流傳三人爭緊出線，空穴來風，未必無因，最終係點？大家一齊估吓嘞！