飛窗傷人：窗戶長關或致結構硬化　住戶打開要小心

今日（31日）早上深水埗有鋁窗墮下，一名買菜婦人被擊中險死。工聯會副會長周聯僑指，政府的強制驗窗計劃訂明，樓齡超過10年的私人樓宇業主，如接獲屋宇署通知，便需要委任一名合資格人士檢驗窗戶，包括窗鉸、窗柄有否損毀，螺絲有否扭實等，檢查後相關人士會撰寫報告，詳細列明檢驗結果。



周表示，要避免飛窗事件發生，市民應僅記開窗時不要心急用力推，而應小心地慢慢推開，如發現有阻力，或有任何不妥，便切勿「夾硬嚟」，同時應即時尋找驗窗師傅，為窗戶進行徹底檢驗。此外，周指出，一般而言，窗戶長期關閉或會引致窗戶結構硬化或損毀，相對於平日會開啟的窗戶，較容易發生意外，故當市民需要打開該些窗戶時，便應加倍謹慎。



本港過往亦不時發生墮鋁窗事件，其中於今年一月，逾60年歷史、位於尖沙咀彌敦道的美麗華酒店，一名尼裔女工在16樓房間清潔，期間擬推開窗戶抹窗時，鋁窗突然鬆脫飛墮地面，擊中一對剛抵港旅遊的內地情侶，其中廿四歲女子左少鳳傷重不治，男友則受輕傷。尼裔女工涉案被捕。屋宇署其後檢查酒店其他窗戶，發現有窗戶有鉚釘有氧化迹象。