Dr.東：醫局大數據配A.I.識別　及早揪出髖部骨折

在大數據與人工智能年代，奇難雜症若經Big Data及A.I.洗禮或無所遁形。醫院管理局一個可儲存280TB資料、內有港人廿五年臨床醫療數據的大數據平台登場，六個由本地大學獨力或合作推行的具潛質性項目，本月起將利用大數據平台進行多項研究。其中，港大、理大及科大團隊希望透過數據庫與人工智能技術，從一百萬張X光片中找出髖關節骨折潛在病人，讓醫生更早更好為病人作臨床判斷。



人口老化，長者骨折問題日益增加。港大醫學院放射診斷學系臨床助理教授趙允恒表示，醫生要憑肉眼從X光片觀察病人出現髖關節骨折有一定難度，而未能及時發現骨折情況，病人需承受長期痛楚。因此，今次研究方向會聚焦人工智能技術從X光片中識別盆骨，識別後再檢測病人盆骨內有否潛在骨折，然後再發報告提醒醫生，讓醫生作出臨床判斷。趙透露，研究會使用超過一百萬張X光片，由於有一定時間限制，笑言：「開通宵就最好啦！」



由病人踏入醫院至離開整個過程，每個環節都與資訊科技環環緊扣。當局早前提出，醫管局正積極籌備大數據分析平台，讓學術研究人員參與醫管局臨床數據，合作進行研究項目。該數據實驗室，提供香港市民超過二十五年的臨床醫療數據，儲存容量達280TB，內含病人出入院紀錄、藥物紀錄、放射檢查結果及影像等資料。實驗室一星期開六日兼朝九晚八，讓利用大數據平台進行研究的大學有足夠時間做好項目。



醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔表示，全球沒有多少國家或地區使用如此龐大數據進行研究，期望吸引學術界參與更多研究，亦可推進醫療創新技術。張續說，局方至去年底收到二十七個項目申請，目前選定六個項目進行試驗研究，相關研究若成功，既可減低前線醫護工作量，亦能讓病人得到及時治療。為了保障病人私隱，實驗室不會使用雲端程式，研究人員亦須簽署承諾書，確保不會將系統內資料帶走。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

