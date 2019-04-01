智能機械臂收放「雪糕筒」　保工人安全減勞損

遇公路意外或修路時，常要用到俗稱「雪糕筒」的路障，惟工程人員放雪糕筒時常要面對被車撞的危險。香港生產力促進局與路政署合作，研發出適合香港道路情況的全自動化智能機械臂系統——「RoadBot 1」，工人只需操控移動速度，電腦系統即可指揮機械臂，準確地放置及回收雪糕筒及警告燈，料一公里道路工程可於十五分鐘內鋪好，方便且能保障工人安全。該系統已報名參加今個月在瑞士舉行的日內瓦國際發明展。



RoadBot 1於前年開始研發，今年完成初步測試，造價連研發約花費一百萬港元，經改良優化後可裝嵌在工程車上，未來希望正式投入路面工作。生產力促進局首席創新總監張梓昌表示，RoadBot 1擁有兩個負載達十公斤的機械臂，負責放置雪糕筒及嵌上警告燈等動作，而機械上端有一對攝錄機，底部設雷射探測器，兩個機械臂掌心亦裝有攝錄機及探測器，可準確分析雪糕筒真偽，同時根據路面情況進行作業，即使雪糕筒曾被人移動亦能準確回收。



張續稱，現時坊間雪糕筒和警告燈總重量大約為五至七點五公斤，工人若全手動放置及回收雪糕筒，必然對其身體造成勞損，新發明即可解決類似問題。他又指，現時放置雪糕筒需用上數名工人，但由於系統全自動，操作簡單，普通人只要經簡單的訓練即可操控RoadBot 1，所需人手亦可減至兩人內。



另外，該局參展的發明中，亦包括「腸道疾病人工智能輔助診斷系統」，利用圖像處理分析系統協助醫生分辯腸道疾病，並自動生成檢查報告的草稿，減輕醫生壓力。該局總經理潘志健表示，系統在內地醫院進行臨床測試中，準確率達九成以上，且設定方便快捷，成本較低。