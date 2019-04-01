業界不滿　政府縱容白牌車載客取酬

作為港府部門，日常工作竟然要長期租用貨車或輕型貨車，甚至用貨車接載員工出勤巡邏，有點說不過去。「反對白牌車大聯盟」發言人陳偉明表示，知悉香港郵政及食環署小販管理隊有租用GoGoVan，並簽有合約，如以貨車運載物件、郵品等，載有貨物不屬違法，惟過程中只接載員工「出入」就有問題。「港府唔係冇錢，點解唔提供公家車？」若使用貨車接載員工執勤，會助長租用輕型貨車的風氣。



陳偉明認為，港府部門應以身作則不應租用白牌車接載員工。「係乜嘢政府？法例寫明有貨先可以載客。」他指相關檢控法例並非只針對巿民，若有證據證明政府部門違法，他會挺身舉報。



港府擬修例提高對白牌車司機的罰則，包括將首次定罪的最高罰款五千港元倍增至一萬港元，並建議增訂一項特定條文，讓法庭或裁判官可命令被定罪人士取消駕駛資格，停牌期由法官量刑裁定。陳偉明認為阻嚇力不足，因為法官甚少作出最高判罰，他建議應訂立最低罰款額，如量刑起點為五萬港元，才能起阻嚇作用。



警方針對非法出租或取酬載客個案採取的執法行動，去年錄得六十九宗，相比一七年的五十宗增加了三成八，所有涉事的車輛均為私家車或輕型貨車。