無貨跟車違營運條款　員工倘遇事保險唔賠

港府部門以貨車或客貨車接載沒有貨物隨行的員工出外執勤，一旦遇上車禍，不獲賠償的機會高。保險業界指出，貨車若無貨跟車只載人，乘客理虧在先，可被保險公司視為惡意或蓄意行為，即使司機或租車公司購有第三者汽車保險，保險公司亦有權不賠償。



香港保險專業人員總會諮詢委員會主席麥順邦指出，如客貨車的營運許可證是貨車，但車輛卻用作載客，則可能違反營運許可證條款，「保單只保合法嘅嘢，載貨非載人」，發生車禍，有機會不獲保險賠償，最終決定權在保險公司。貨物的定義，是指可以買賣的物件，如乘客只有隨身公事包屬非可賣物品，不可等同載貨。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄再三提醒巿民勿貪一時之便，乘搭白牌車，因為乘客明知車輛只能載貨仍然無貨登車，保險公司可視為惡意或蓄意行為，發生意外，乘客亦需負上責任，保險公司不作賠償。至於僱主安排僱員乘搭貨車，即使發生意外，羅稱員工亦不會失去勞工保險的保障，因為勞保是保障員工，只要員工是在返工時間內、在工作範圍內及由僱主提供交通工具，就可獲得勞保賠償。



GoGoVan網頁只列出貨運的保險範圍，未有提及載人的保險。條款細則亦列明，GoGoVan只是租車人和參與供應商之間的中介，故對任何人(通過GoGoVan平台或其他途徑)可能使用其服務的參與供應商之行為、疏忽、操守、行動或不行動概不負責。