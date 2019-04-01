東方日報A1：客貨車不能有客無貨　政府違規捱轟

港府擬加重判罰打擊以輕型貨車載客及白牌車，可是食物環境衞生署卻知法犯法！本報追蹤偵查發現，食環署過去兩年與物流公司「GoGoVan」簽訂服務合約租用輕型貨車運送工具，但卻無能力監管下屬陽奉陰違，「偷雞」調派「GoGoVan」接載員工當座駕出勤巡邏，不但外洩署方巡查執法路線，一旦發生車禍，保險未必賠償貨車司機及所接載的乘客。立法會議員批評港府部門有法不依，知法犯法，對法例持雙重標準，會在立法會跟進。



本報記者多次追蹤食環署人員以GoGoVan作公家車出勤，其中食環署大埔區辦事處不時有管工乘坐GoGoVan在大埔道及大美督巡邏，視察外判工清潔情況，出行期間並無任何工具或貨物隨行，當中包括潔淨組及蟲鼠組的管工。記者追蹤多時，發現有女管工乘坐GoGoVan到大美督的公廁巡視清潔情況及簽到，她離開時發現記者在場拍攝，即時一面驚愕，猶豫一陣子也不知是否再登車。



記者亦曾追蹤一名穿着制服的食環署男管工沒有搬運任何貨物乘坐GoGoVan，由大埔直驅觀塘容鳯書紀念中心，停留約五分鐘後即駛出，然後絕塵而去。



除大埔區外，記者亦曾拍攝到食環署外判清潔工在鯉魚門巿政大樓外登上GoGoVan，但當時工人是搬運清潔工具上車，司機緊張表示：「有載貨冇問題㗎。」顯示該種租車服務是有需要。



據悉，對於部門分配GoGoVan接載員工出外執勤，食環署員工亦有微言，因司機每日不同，有時不熟路，常要員工提點，員工在車內談及工作安排亦有不便，巡查路線會被司機知曉，員工亦擔心以貨車載人，一旦發生車禍，難獲賠償。



食環署回覆本報查詢表示，租用輕型貨車是用作運載工具或貨物，以便人員執行公務。車上隨行人員需要看管工具或貨物，在到達不同目的地時及返回辦公室後，負責搬運及處理車上的工具或物資，惟不會只用作運載人員，該署有嚴謹的使用貨賃車輛審批制度，亦定期提醒員工相關的指引和法例規定，亦有定期監察以確保員工遵從相關的指引和法例規定。該署自一七年開始使用GoGoVan服務。



據了解，政府不少部門都有租用客貨車協助運送物品，當中包括食環署與GoGoVan簽訂租賃合約。不過，由於部門可靈活調動車輛供不同部組使用，故不排除有人「陽奉陰違」用貨車接載員工出勤。



立法會議員區諾軒批評港府虛偽，一方面打擊客貨車用作載人，卻有部門租用作接載員工，是雙重標準，知法犯法，倒不如修例將白牌車合法化。部門用非政府車輛接載員工出勤執法，亦存資料外洩的風險，不排除有人知悉部門的巡查路線後，向其他人士透露。同時，員工乘坐貨車一旦發生意外，未必可獲得汽車意外保險的賠償，對員工亦沒有保障。



議員黃碧雲亦表示，巿面上有不同公司出租的客車供選擇，港府部門不應知法犯法，租用輕型貨車接載員工。特別是涉及執法行動時，更應乘坐政府的車輛，「警方去拉人都唔會唔坐警車啦！」

