大澳划舟男子仍失蹤　親友網上呼籲協助尋找

酷愛水上活動中年漢，昨日(3月31日)下午在強烈季候風信號下，與友人到大嶼南二澳對開海面划充氣獨木舟，期間在牙鷹角對開遇風浪，事主連人帶艇失蹤，同行友人於傍晚報警，當局出動直升機及多艘船隻搜索，至今晨(4月1日)在二澳對開石灘發現一艘同款獨木舟，惟及後證實並非屬於失蹤事主，目前仍杳無音信，他的妻子及友人今日在網上發貼呼籲市民協助尋找，親人亦坐船到現場尋人，盼他安全「回航」。



失蹤男子羅國勤（43歲），身高約1.75米，中等身材蓄短髮，最後露面時身穿藍和白色上衣及深色褲。消息指，羅與妻子與有15歲女兒，一家三口與女傭同住元朗區。據了解，羅熱愛水上活動，深諳泳術，間中亦會相約友人前往划獨木舟。



昨日下午2時許，羅帶同「私貨」紅白藍間充氣獨木舟，與10名男女友人及1名小童，在強烈季候風信號生效下，前往二澳划艇耍樂，眾人共划7艘獨木舟往大澳方向航行。據悉，至下午4時許，航至牙鷹角對開，海面突然巨浪翻騰，羅划的獨木舟疑受不住浪濤洶湧翻沉，同行友人發現羅不知所終，在附近搜索無果，於昨日傍晚6時許，返回石仔埗街大澳公眾碼頭登岸及報警。



警方、消防處及海事處接報後，出動多艘船隻通宵搜救，政府飛行服務隊直升機亦奉召到場協助搜索，唯一直沒有發現。至今晨10時許，救援人員在距離二澳半小時路程的石灘，發現一艘同款獨木舟，但經事主的友人確認後，證實並非出事獨木舟。對於事主仍音信全無，羅的妻子及好友憂心忡忡，其中羅的同行友人今晨在網上呼籲，希望出海的網友留意協助尋人，又指事發時「有另一隻艇要幫手，返來已唔見佢」。羅的家人亦於中午乘船在離岸海面搜索，救援人員至晚上仍在進行搜救。