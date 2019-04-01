人手不足更期不能調　醫護呻打麻疹針打到手痛

衞生署顧到頭、顧不到尾，臨急臨忙調派人員到機場設麻疹疫苗接種站，有負責打針的醫護員工投訴，該署安排混亂兼人手不足，平均一小時「不吃、不拉」幫手打廿一針，每日要放工後才知翌日更期，幫人打針打到手都痛，更恐怕疫情一日未停，「打針更」仍是無了期。醫護打針辛苦，日日排長龍打針都「撲空」的空中服務員也辛苦，埋怨有機場辦公室工作的員工「搶針」打。



衞生署上月中宣布機場爆發麻疹後，機場內設置衞生站，為有需要的機場員工提供接種疫苗服務，上月廿五日起衞生站的數目更增至兩個，分別位於禁區內及機管局行政大樓內。惟有內部員工向東網投訴接種站的資源和人手緊絀，每日放工後才得知下一日的更期兼不能調更。據聞在員工強烈要求下，衞生署才表示盡量找其他部門的護士替更：「即是佢哋(高層)本身打算淨係得我哋二十人每日打一千三百針！」



接種的物資亦安排不周，首天接種時冰盒和溫度計不足，沒有擺放針筒配件的腰形兜、剪刀得一把。醫護做到無指定放飯時間，食飯盒只能放在打針的辦公桌上吃。更有醫護聲稱曾被訂下「硬指標」，要在三小時內打逾五十針疫苗：「因為MMR疫苗需要稀釋接種的，一下子幫人打咁多針，係打到手腕同手指都好痛！人人都手痛！」加上注射疫苗前要核對文件，若按照嚴格消毒及三核五對更困難。有人員則建議該署再增加替換人手，每三日換一批人，讓員工有喘息機會，否則「做死一批人」。東網前晚(3月30日)向衞生署查詢，該署至截稿前未有回覆。