菲女馬鞍山墮坡被困　宿一宵後直升機救起送院

霧夜鎖山野!「墮山女」叢林宿一宵。6名菲籍女子酷愛行山活動，昨日(3月31日)下午相約往馬鞍山郊野公園遠足，並挑戰高難度的牛押山，各人均佩戴頭盔等行山裝備。期間，她們抵達彌天棧道時，其中一人失足跌落山坡受傷，同行「姊妹」嘗試搶救不果，於黃昏報警求助，拯救人員登山搜索，由於她們未能清晰講出遇險位置，直至夜深才尋獲，但因地勢險峻及濃霧影響，拯救人員陪伴她們至天明，才由直升機將傷者吊起送院，整個拯救行動達15小時。



消息指，墮山菲律賓女子(31歲)，在西貢南圍工作，其僱主姓馮。據悉，女事主熱受戶外活動，每逢假期相約同鄉「姊妹」享受行山樂趣。昨日她與5名女同鄉往馬鞍山郊野公園行山，並打算挑戰牛押山，因此各人均做足準備，佩戴頭盔及行山杖等裝備。據悉，於下午4時許，一行6人抵達彌天棧道時，其中女事主不慎失足跌落20米山坡，身體及手腳受傷，同行「姊妹」嘗試協助拯救，但有心無力未能成功。



消息指，直至下午5時許因天色昏暗，她們報案求助。警方及消防員拯救隊接報後，即時趕往登山拯救，期間，因天氣惡劣，濃霧瀰漫，加上她們未能詳述遇險位置，只能一直保持通話搜索，至今日(4月1日)凌晨1時許，終於尋獲各人，由於她們身處密林內，而且地勢險峻，令拯救行動極為艱巨。於凌晨四時許，拯救人員合力救起女事主，但由於現場大霧，加上地勢環境不適合直升機救援，於是兵分兩路，一方面以擔架將女事主抬往較佳位置「宿一宵」，等待至天明才再由直升機協助。另一方面，派員護送其餘未有受傷的5名女子落山。



據悉，至今晨6時許，5名行山女安全抵達馬鞍山郊野公園入口，她們俱無受傷，其後由警車載走。至於，在山頭拯救人員再經過四小時「劈叢開路」，至上午8時許，將女事主抬到適合位置，而且大霧已散去，即時召喚飛行服務隊協助派出直升機到場，成功將女事主吊起送往東區醫院治理。整個救援人員需15小時。據悉，女事主手、腳、面及腰部受傷，她送院時仍然清醒。



據資料指，馬鞍山主要有馬頭峰及牛押山兩個山峰，而由於兩個山峰間，有一條形如馬鞍的弧線，因而得名，而途經兩峰的行山路線，難度甚高，因為兩邊都是懸崖，而且地勢落差大，很多時候需要運用雙手協助攀爬，但由於能望見新界東及西貢的美麗景色，所以亦吸引不少行山人士。而彌天棧道為橫越馬鞍山東部山腰(東馬肚)約海拔五百米高之山徑，以崎嶇險要著稱，也是通往斷鳶壁、象額脊及象門等險地的主要山徑。