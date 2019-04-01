探射燈：全球暖化　本年或再掛10號波

天鴿及山竹連續兩年吹襲本港，天文台預計今年會有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，並在6月開始出現。受厄爾尼諾現象影響，預料較多颱風在太平洋形成，若進入南海，因海水溫度偏高，威力或較大，不排除連續3年掛10號風球。



另外，去年12月至今年2月的平均最高及平均最低氣溫，均創天文台有紀錄以來新高，整個冬季只有3日發出寒冷天氣警告，為歷年最少。天文台預計今年氣溫仍會偏高，雨量則比平常偏多。



香港公平貿易聯盟行政總監古偉牧表示，氣候變化影響海水溫度，由於全球暖化令海水溫度上升，且適合颱風形成的時間增長，增加超級颱風形成的機率及強度，相信超級颱風愈來愈常見。他續指，受厄爾尼諾現象影響，太平洋東、西面的氣候出現異常，東南亞地區的平均氣溫上升，因此有利形成颱風。

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