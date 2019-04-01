探射燈：山竹遺禍無人理　未復修郊遊勝地

超強颱風山竹餘波未了，襲港半年來，多個郊野勝地仍重開無期。有燒烤場遍地塌樹仍未清理；行山徑路陷，部分路段僅鋪木板了事；又有直升機停機坪被巨浪沖至全裂，仍未展開修復工程；即使有遊客中心已展開復修工程，至今仍未重開。有行山人士透露，不少義工協助開路；有立法會議員則批評，清理進度緩慢，擔心下個風季前仍未修復，構成危險。



東網記者日前走訪多個郊野地區，發現馬鞍山郊野公園內的燒烤場，向海山坡多棵大樹倒塌，枯枝、垃圾遍地，燒烤場圍欄亦被吹毀，木櫈與崖邊僅一步之隔。出入口貼有告示指該處暫時封閉作維修，惟未見任何工程進行。



鹿頸至荔枝窩的石屎行山路被吹至裂開，出現路陷，仍未修復。近谷埔村入口處有路陷位置雖遭圍封，但未見有工程進行，其他位置僅鋪上木板供村民及行山客經過，然而，部分木板已出現凹陷，行經時發出「吱吱」聲響。漁護署網頁顯示，谷埔至榕樹凹一段因受颱風破壞仍然封閉，其他暫時封閉行山徑還包括東平洲、吉澳等地。



另外，大浪西灣除了部分行人徑損毀，連緊急救援用的直升機停機坪亦被巨浪沖至四分五裂。由於該處並無交通工具，若有人不適而召喚急救服務，或影響救援工作。即使區議會已於一月就地區小型工程作出撥款維修停機坪，工程至今仍未展開。而清水灣郊野公園的遊客中心因受颱風吹襲造成損毀，自去年9月起臨時封閉作維修，惟該中心維修逾半年仍未修復。西貢大廟灣沿岸亦受風災蹂躪，碼頭附近的路段被吹起，現場正進行工程惟尚未完成。



香港郊野活動聯會主席李以強坦言，「單靠政府清理速度慢，好多義工同行山團幫手清理，剪樹開路。」他指，近海邊的行山徑損毀程度較高，建議維修行山徑時加以鞏固，而山上則可種植能擋風的樹木，減少被颱風吹塌。而立法會議員陳恒鑌擔心，下個風季前仍未修復，或有潛在危險，建議政府盡快完成檢討報告，吸取山竹經驗，建立一套救災方法。



發展局發言人表示，山竹導致超過6.08萬宗塌樹個案，現尚餘小部分地點有待清理，預計於今年4月底前可完成。漁護署發言人表示，北區民政事務處正維修谷埔至榕樹凹之間的村路；有關燒烤場預計本年中可重新或局部開放；建築署現正修復清水灣郊野公園遊客中心，預計4月重新開放。

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