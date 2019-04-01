警截運油車揭司機停牌仍開車　自動車牌識別系統又建功

警車「自動車牌識別系統」又建功！一名運油車司機，剛於3月尾因涉嫌違例被法庭判罰停牌半年，但有人罔顧判刑，「無牌」駕駛，疑於近5日內駕着運油車穿梭屯門公路，恍如公路炸彈，嚴重危及其他道路使用者安全。



今早（4月1日）約6時，新界北交通部特遣隊警員在屯門公路執行打擊交通違例行動時，利用上月才應用於警車上的「自動車牌識別系統」，發現一輛運油車的43歲姓盧司機已被罰停牌，遂在青盈路附近將車截停，經調查後，揭發司機違例駕駛，以涉嫌停牌期間駕駛及沒有第三者保險下駕駛2宗罪拘捕，其運油車則拖走扣留。被捕司機已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



前晚新界北總區交通部特遣隊亦在元朗錦田公路，憑「自動車牌識別系統」發現一輛七人車的車主已停牌，隨即展開追截，窮追4公里將車截停，發現司機停牌期間駕駛，並發現他的鼻孔有白色粉末，其後在車內檢獲可卡因及K仔等毒品，共重3.3克，約值2000港元。



根據資料，警方於3月23日，將8套自動車牌識別系統放於警車上使用，會安裝兩個掃描器分別掃描前方及後方車輛車牌，可迅速找出可能涉及嚴重違反交通規例的車主。據了解，該系統主要功能，包括針對「車輛未獲有效行車證」、「車主於被吊銷駕照下駕駛」，「車主因交通罪行被通緝」及「識别是否失車」。

