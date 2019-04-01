搜查線：揸吊臂車的90後人妻　男人老狗甘拜下風

揸「吊雞」？揸24噸貨車？別人眼中男人、漢子才做得到的事，對一名90後細細粒的靚太來說，卻是一件平常事。近日有網民捕獲一名後生靚女正在操控俗稱「吊雞」的吊臂車，不少男人老狗深表佩服，直言「個牌好難考，肥好多人」，又聲稱全港擁有吊雞牌的女性不多於5位，後生的更是絕無僅有！到底90後女機手是如何煉成？



現年27歲，身為兩位小朋友之母的Tiffany笑言，已非首次被網民拍照放上網。由於自覺其工作只是平凡之事，她每次工作，當有途人、同事、網民的讚賞時，性格大剌剌的她總是尷尬萬分，「一笑之置，如果唔係可以點？」不過，總有些時候會自覺「好型」，尤其是駕駛貨櫃車時。她不時見到街外人流露驚訝目光，像是覺得「後生女就揸貨櫃車」。



「蘿拉」效應之下，有網民稱Tiffany為「蘿拉2.0」。她聽畢不禁尷尬地笑了笑：「咁唔同嘅，佢係賣力，我哋唔係靠力氣嘛，賣力嗰啲我賣唔到！」



Tiffany自問讀書成績一般，輟學後做過寵物店，16歲開始與現時的丈夫蕭先生「跟車」，18歲考車牌，3年後考貨車牌，「5.5、16噸、24噸一路揸上去」。由於工作需要，她又投考俗稱吊雞的吊臂車、挖泥機、俗稱「貓仔」的裝載機等操作員牌照。直至現時，擁有各類商用車輛及機械操作員牌照約9個，下一個目標是投考拖頭（掛接式車輛）。



Tiffany在學校內未必是最標青的學生，但在運輸界，她也算是最年輕、最勤力的女性機械操作員。喜歡揸車四圍走，她形容操控機械可算是「手板眼見功夫」。有何心得？「經驗、安全最緊要！」她形容，揸得多自然就會識，但工作期間要確保安全，也是作為稱職機手重要的一環。



不少人都會形容女司機是馬路炸彈，帶給人負面印象。Tiffany手車快、狠、準，自信滿滿的她強調自己絕非馬路炸彈！至於會否支持女仔入行，她最初大表支持，但細想後卻面有難色：「唔知呢，有時我身邊啲女仔朋友揸車我都驚驚哋。」她形容有時候女仔操控機械時，普遍較「騰雞」，因此都要視乎她們的能力，有人願意入行當然好，「男人做到嘅嘢，女人都做到！」



喜歡「向外跑」的Tiffany，被困在辦公室的話會叫苦連天。即使她前年懷孕，她都「頂唔順」要求幫手「揸機」。同事無法拒絕下，只好讓她企或坐穩在一個位置，以確保安全。她笑言，「大住個肚喺屋企冇嘢做，唔通真係種花剪草咩，哈哈哈。」臨盆時，她仍在公司工作，結果在辦公室內穿羊水才到醫院生產，母子平安。不過，男女有別，在男子堆中工作，始終有些困難，尤其是人有三急時，無法像他們輕易找到地方解決。



做工程大多日曬雨淋，無論有多男仔頭，每位女孩子心中或都會有顆「貪靚」的心，Tiffany也不例外。眼見她的膚色算白，與其他工友截然不同，她立即反駁說，「黑咗好多喇！曬到啲斑都出晒嚟！」日常工作時，她必備防曬噴霧和帽，以免愈曬愈黑。但卻問及會勤力些做護膚嗎？她想了半晌又笑了笑：「唔使啦，都做咗人哋阿媽喇。」



Tiffany與丈夫既是伴侶、師徒，又是工作上的拍檔，對她每一個行動都會支持。二人育有一對子女，問到會否讓教子女同樣成為出色機手？她立刻擰擰頭，「讀好啲書先啦，有邊個阿媽唔想仔女讀好啲書先？」