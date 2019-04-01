自願醫保今起推行　社協憂保費平是將貨就價

自願醫保計劃今日(1日)正式推行，政府期望計劃有助減低公營醫療體系負擔。社區組織協會幹事彭鴻昌今早在電台節目表示，自願醫保的「標準計劃」平均保費每年約4000港元，低於政府2017年估算約4800港元，但其實2年間私營醫療市場價格已有提升，個別私家醫院更加價60%，但保額卻無因應市場調節再提高，故相信平均價格較估算便宜只是「將貨就價」。



彭批評，自願醫保未能幫助貧窮階層、長期病患者及長者，但對普通市民而言，醫保產品條款較現有優勝，亦保障非手術癌症治療等。



自願醫保計劃諮詢小組成員陳秀荷表示，標準計劃只是入場門檻，市民可以因應市場價格選擇保障更多的靈活計劃，她認為當局預計首2年有100萬人購買自願醫保是偏向保守，相信260萬現有保單會陸續轉用自願醫保。



食物及衞生局副秘書長方毅表示，當自願醫保運行一段時間後，局方會密切留意實際情況，決定是否需要調整保障額，他亦相信未來一定會調整，但事前要收集保險公司和私家醫院數據後，才可以決定幅度。他又指，同屬自願性質的新加坡及英國醫保計劃行政費約為30%，與香港自願醫保相當接近，但他相信銷售標準產品的行政費可能會較低，存在下調空間。