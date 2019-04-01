西九自由空間年中啟用　議員憂出現大塞車

監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今(4月1日)開會，討論西九文化區(西九)藝術公園及自由空間發展的最新進展。藝術公園現已大致完工，樹木和灌木的種植亦將近完成。公園分三期發展，最後一期工程包括自由空間連同戶外舞台將於今年年中啟用，M+草坪則將於今年年底開放。會上有議員關注自由空間的設施租借費用，擔心日後小型表演團體難以租場，阻礙藝術發展。



立法會議員陳志全批評，自由空間的設施如黑盒劇場及The Livehouse等，既無具體啟用時間，亦未有詳細的價目表，令表演團體難以決定租場與否。另一議員陳淑莊指民間多個小型表演團對於表演場地「餓咗好耐」，惟擔心屆時卻出現「租唔起場」的情況，最後只有大型團體或機構方能租場。



西九文化區管理局行政總裁栢志高回應指，有關設施的場地租金處於最後修改階段，待敲定就會盡快公布。



議員馬逢國則指，隨着西九區設施陸續落成，往返該區的車流量亦會上升，擔心該區與區外交通連接不暢順，容易出現大塞車局面，「預計情況完全唔樂觀」。栢志高承認西九區外的交通情況難以評估，但區內用作疏導交通的地下行車路及泊車位「日後會有」，管理局會就此與運輸署等部門不斷溝通，西九管理局亦考慮於區內增加巴士、小巴、的士站等，惟他強調上述公共運輸設施需要時間完成。