泳季開鑼唔夠救生員6泳池部分設施停開　工會料陸續有來

康文署救生員人手長期短缺，踏入新泳季首天，今(1日)已有6個泳池因救生員不足導致部分設施需要暫停開放，包括港島區的包玉剛游泳池、柴灣游泳池，九龍區的李鄭屋游泳池，新界區的葵盛、青衣、西貢游泳池。



康文署網站列出全港多個泳池的開放情況，並列出設施暫停開放的原因，當中以救生員不足及舉行水運會的原因最多。其中柴灣游泳池的兩個嬉水池、噴水池及跳水池均因救生員不足要暫停開放，開放時間更要直至另行通告為止，變相市民要無了期等待。



李鄭屋游泳池兒童池同樣暫停開放，至本月15日始重開。青衣游泳池內的戲水池、淺水池及滑水梯今日則全日停止開放。



香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，預計今年泳季全港將欠缺300多名季節性救生員人手，數字與去年相若，他直言，要在8月游泳高峰期前聘請足夠救生員是「無可能」，預計未來會有更多泳池設施需要關閉。他指，公眾泳灘人手短缺情況更嚴峻，以離島及荃灣泳灘為例，需要30多名季節性救生員，但目前只成功聘請不足一半人手，促請政府加強招聘，改善救生員職系等。