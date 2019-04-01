DSE中文閱讀卷課外篇章2變3　考生呻失預算

中學文憑試(DSE)核心科目筆試今早(4月1日)開考，打頭陣的是有「死亡之卷」之稱的中文科卷一閱讀能力。中文閱讀卷由上屆起重設範文，今年考核的範文包括《論仁、論孝、論君子》、《山居秋暝》及《始得西山宴遊記》，而課外篇章則選取了魯迅的《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書的《談教訓》以及劉熙載的《海鷗》。



考生吳同學表示，以往閱讀卷的課外篇章只有兩個篇章，但今年則多了一篇白話文，合共三個篇章，令他開卷時有些緊張，「始終做開past paper都係一篇白話加一篇文言，依家多咗一篇，一開頭係唔知點算。」不過因題目比以往少，而且問題指示清晰，仍有足夠時間完成試卷。



考生岑同學就指，因多了一個篇章，幾乎不夠時間完成考卷，「做到最後一題隻手係震緊，最尾5秒先完成。」他指，平時操卷習慣只有2篇文章，突然多了一篇令他在時間分配上大失預算。而範文方面，他就認為不算特別困難，題型與平日老師教授的差不多。



考生何同學認為，今年閱讀卷整體而言不算難，可順利完成題目。對於第二年設範文，何認為較以前理想，令她更有信心，「因為有嘢背，之前冇得背會難啲」，而今年範文部分的題目亦不難理解。