醫管局為前線醫護打麻疹疫苗　首日364員工接種

醫管局今日(1日)起陸續為高危前線醫護注射麻疹疫苗，包括婦科、兒科、血液科、深切治療部等部門。首日有364名員工在8間員工診所及個別病房接受麻疹疫苗注射，預約及注射安排大致順利。



其中鄧肇堅醫院每天提供70個限額，不分醫院聯網的員工都可透過預約前來打針，截至今早有22名員工預約打針。該院今早9時30分為首名員工打針，該院隔離病房文員倪女士表示，早前從醫管局活動得知麻疹疫苗注射詳情，在上周預約今日打針。她推斷自己的年齡層，小時候應該未有打夠2針疫苗，加上病房內都曾有懷疑麻疹病人，「無話擔唔擔心嘅，打針保障自己和病人」，亦認為打針過程安排順利。



港島東聯網家庭醫學及基層醫療服務部資深護師林鴻凰表示，員工可透過網上預約查詢情況，每天約有30至40名員工查詢。至於為何預約數字不算太多？她解釋醫管局早前舉辦活動向員工提供注射疫苗資訊，有同事從活動中得知自己已注射2針疫苗，便沒繼續預約。



醫管局表示，因需整合多個不同疫苗注射地點的數據，會在每個周五提供該星期員工注射疫苗總數。分階段注射工作，首階段將集中處理於高風險部門工作的員工，包括兒童及青少年科、婦產科、血科、臨床腫瘤科、骨髓移植、深切治療部，以及傳染病房及隔離病房，有關病房病人不適宜接種疫苗，或在感染後會有較高的併發症風險。



該局又指，為有關病房工作而免疫力不足的醫護人員注射疫苗，目的是避免院內傳播病毒的風險，局方會繼續與衞生防護中心緊密聯繫監察疫情發展，配合中心的整體防控策略。