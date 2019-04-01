許智峯指「狗仔隊」違法　辯稱搶女EO手機旨在搜證

民主黨立法會議員許智峯於去年4月立法會審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》期間，涉嫌在大樓內搶去政府「狗仔隊」一名女高級行政主任(EO)的手機，並將手機帶入廁所逗留16分鐘始歸還，許事後被控目的在於使本人或他人不誠實獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務3罪，經審訊後早前被裁定3罪表證成立，案件今(1日)在東區法院續審。



許智峯出庭自辯稱，政府「狗仔隊」的行為違反私隱條例，屬犯法行為，他由2017年開始多次公開表達不滿及投訴皆不獲回應，事發時只為搜集證據阻止政府違法行為，才搶去女EO的政府手機，其後確實發現內有包括他在內的議員敏感資料，遂即時將相關5個檔案傳送到自己公務用的Gmail電郵，以讓其議辦職員作即時分析，及日後用作正式舉報或投訴的證據，而他解釋不傳送到自己立法會官方電郵的原因，是不信任政府，恐用官方電郵會令資料外洩。



許供稱，立法會議員天職是監察政府，政府卻派「狗仔隊」巨細無遺記錄議員在立會內的行蹤等敏感資料，實屬荒謬及離譜，認為政府是「公然喺莊嚴嘅立法會入面做違法嘅事」，如果有關資料未經當事人同意傳送到中聯辦或內地政府部門，更是直接破壞一國兩制、干預議會運作，令立會公信力蕩然無存。



許續指，事發時見到屬「狗仔隊」成員的涉案女EO行為鬼祟及閃縮，思疑她正在做犯法的事，許承認多次要求她交出電話查看後不果而強搶，因為「如果呢刻唔攞就無機會攞呢啲犯法證據去舉報」，至於為何事後又在記者會道歉，許解釋只想針對政府的違法行為，而女EO只是「打工仔」，從相關職員口中得知她有不開心，加上遭黨友嚴斥，故決定道歉。