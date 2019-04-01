劉鑾雄就逃犯條例修訂申司法覆核　反對移交具追溯力

華人置業前主席劉鑾雄透過律師行發表聲明，指該行今日(1日)已代表劉鑾雄向香港高等法院作出申請，尋求司法覆核申請的許可，而此項申請與《逃犯條例》修訂有關。



根據入稟狀，被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的劉，要求法庭頒發聲明，確認即將提交立法會審議的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》並無追溯力，無權移交在草案生效前涉嫌犯法的人士；以及將他移交澳門是違反《人權法》。此外他亦要求法庭確認，現行草案授予行政長官無限制的酌情權，發出證書啟動移交程序，是違反《基本法》及《人權法》關於人身自由、免被遞解出境、刑事罪無追溯力等原則。



劉在其入稟狀表示，政府今次所提的修訂，已提出了清晰尖銳的法律問題，法庭及早作出處理對事情有實際好處和功用，法庭對問題給予之答案，將有助立法機關審議草案。而且如草案一被通過，便可能會即時出現無可逆轉的後果，造成嚴重損害。他因此認為縱使修訂仍未通過，法庭亦應預先作出處理。



資料顯示，保安局早前建議修訂《逃犯條例》，容許香港與其他沒有長期司法互助協議的地區，透過一次性個案形式移交逃犯。港府上周二(26日)宣布，就單一個案移交剔除9項罪行類型，令其只涵蓋37項罪類，並提高門檻至可判處3年以上監禁的可公訴罪行；而移交逃犯的修訂條例草案已於上周五(29日)刊憲。保安局將於後日(3日)把逃犯條例的修訂提交立法會首讀。



執業大律師陸偉雄不評論個別個案，惟指每個人都享有司法覆核的權利，可就政府的決定申請司法覆核許可，陸指刊憲都屬於政府決定，惟需視乎每宗個案的實際覆核內容，法庭決定是否批出司法覆核許可。如有關的修例有時間性，相信法院會盡快安排聆訊聽取雙方理據，再決定批准與否，至於港府修例的程序會否受阻延，陸就指法院只會判斷該個被覆核的決定是否正確，延後抑或「硬闖」是由港府考慮。



律政司回覆指，任何案件當有司法程序展開時，會根據法律和司法程序處理。由於相關案件已進入司法程序，律政司不適宜進一步評論。