政Whats噏：謝偉俊不惜自揭瘡疤　為國歌法護航

立法會《國歌條例草案》委員會今日(1日)繼續逐條審議草案，會上集中討論「國歌須以符合其尊嚴的方式奏唱」，多名泛民議員針對「尊嚴」一詞，質疑難有客觀標準，而有「法律超人」之稱嘅議員謝偉俊更不惜自揭瘡疤，重提被裁定違反專業操守而被判罰停牌一事，討論法律上的尊嚴問題。



議員楊岳橋就講到國歌尊嚴係捉唔到，關注立法後法庭會點演繹，又問到其他法例上係咪都有用上「尊嚴」一詞。議員鄺俊宇亦話「尊嚴」無國際標準，覺得條文畫蛇添足，議員朱凱廸又批評政府無中生有，兩個鐘頭會議都解決唔到佢哋疑慮。



謝偉俊發言就話理解到對「尊嚴」嘅憂慮，因為自己親身體會，因「尊嚴」而受到苦頭，最終被裁定違反律師行業操守，而當時被罰停牌，對於一個律師而言已經等於坐監咁話。佢仲話當年賣廣告被指損害律師尊嚴，今次會唔會有指引令大眾安心喎。



話說謝偉俊喺90年代末以賣廣告及替雜誌拍攝只穿泳褲嘅照片等「出位」手法宣傳，被律師會獨立紀律審裁組裁定佢違反專業操守被罰停牌，雙方拉鋸多年，謝偉俊最終被罰停牌一年。可能年輕一輩唔知道呢件事，但謝偉俊今日係議事堂舊事重提，幫大家溫故知新，認真估佢唔到！



不過，謝偉俊重提舊事並非為反對國歌法，佢明言唔可以吹毛求疵，因為法例如同「鹹淡水交界」關係到內地法律，現階段要相信法院詮釋條文會用到普通法傳統同常識，作出合乎常人理解嘅決定，仲話多作定義只會製造矛盾同法律罅，除非係唔相信普通法系統法庭同法律喎。



政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光就話，《律師(律師聯合執業事務所)規則》、《私營骨灰安置所條例》等都有用上「尊嚴」一詞，而英語寫法就係「Dignity」，而條例列明奏唱國歌時，參與人士應有禮儀，做到已經做到尊重國歌尊嚴喎。唔知謝偉俊自揭瘡疤，幫唔幫到政府手呢？