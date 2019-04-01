浸大男生情困危企校園天台　女友制止救回

九龍塘浸會大學一名姓黃(20歲)男生，今午(4月1日)12時許，與姓溫(18歲)女友在校園內因感情問題發生爭執，期間有人提出分手，黃聽罷情緒激動，憤而走上邵逸夫大樓四樓天台危站，企圖跳樓輕生，女友見狀大驚，立即走上天台制止，期間驚動保安員報警。



警方接報後趕抵現場，當時黃已被女友拉回安全位置，由於男生情緒不穩，稍後由救護車送院檢查，其女友則留在校園助查，經初步調查後，相信事件無可疑，案件列「有人在危險位置」處理。



浸大發言人表示，事發後保安立即通知學生事務處和報警，該同學經心理輔導員即場輔導後已回復平靜，稍後送院檢查。發言人續稱，大學的輔導中心一直為情緒受困擾及有需要的學生提供支援，呼籲同學如遇到情緒困擾，可隨時向輔導中心職員求助。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk