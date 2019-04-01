港大在港發現13新蟻品種　其中一種入侵建築物須監控

香港一向被形容為石屎森林，但其生態環境原來適合不少生物生存，香港大學生物科學學院研究團隊早前就在港發現13個新螞蟻品種，其中三個更是全球首次發現，又名「迷你陷阱顎螞蟻」，體形細小但能捕殺細小昆蟲和小型節肢動物。團隊另在紅磡發現一種在美國常見、入侵各種建築物的害蟲「巴塔哥尼亞短蟻」，已通知有關政府部門，監控其入侵情況。



港大生物科學學院助理教授管納德領導的研究團隊，早前分別在學術期刊《動物園大事紀》、《亞洲蟻學》發表論文，記錄在過去4年於香港新增的13個螞蟻品種，令香港已知螞蟻品種增至187種，其中三個更是在全球首次發現，即未被描述的物種、未曾被科學界發現及命名的生物，而三個新蟻種均屬「瘤顎蟻屬」(Strumigenys)的新品種，身長僅1.5至4毫米。



牠們又被稱為「迷你陷阱顎螞蟻」，口顎能180度張合，捕殺細小昆蟲和小型節肢動物。三個新蟻種中，其中一種在大嶼山發現過其蹤影，並收集得三個樣本，是非常稀有的螞蟻，因而被命名為Strumigenys lantaui；另一種以其濃密毛髮外形命名的S.hirsuta，以及最後一種以香港自然歷史學會命名的S.nathistorisoc。



今次研究亦記錄了5個已在其他亞洲地區被發現及命名，但在香港屬首次發現的原生物種，其餘5個則是屬首次在亞洲地區被發現的外來物種，管納德認為對香港可能是種警示，其中巴塔哥尼亞短蟻會入侵醫院、酒店、學校和住宅，於廚房、辦公室、洗衣房，醫院的護理和新生嬰兒病房等築巢，雖然未必蠶食建築物，但會令人覺得煩厭並產生一定衞生問題。



該蟻是滅蟲公司最常處理的害蟲之一，而香港目前在去年11月於紅磡發現過這種蟻，有機會正處於早期入侵階段，若螞蟻成功落地生根，會增加防治害蟲的成本，而增加殺蟲劑用量亦會對環境及公眾健康造成影響，研究團隊已通知有關政府部門，監控其入侵情況。



香港是全球第二個發現得最多外來螞蟻品種的地方，管納德指，因香港與國際交往頻繁，外來螞蟻品種或會因而從境外進港，而香港不像澳洲和日本，在入境時有相關的防止外來物種入侵措施；而發現新蟻種有助研究生物多樣性及進行相關保育工作。他表示，「我們只要細心觀察，便能欣賞生物多樣性的美麗，就在我們腳底下悄悄移動的螞蟻和細小昆蟲中，便有不少從未被發現的新物種。」

