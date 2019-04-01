投訴遭警方惡意毆打　反東北4示威者入稟索償

4名於2014年6月14日到立法會大樓外參與反東北發展的示威者，分別入稟指在被警方制服帶上警車時，遭到對方使用過分武力及侮辱侵犯性言語對待，又無故被扣上手銬。他們指之後除身體受傷外，精神心理亦因有關侵犯行為而受創，出現焦慮及適應障礙等問題，須接受輔導甚至要服藥紓緩症狀，生活工作因而受到影響。他們分別向警務處處長提出人身傷害申索，要求賠償16萬多至24萬多港元不等，案件今(1日)於區域法院開審。



4名原告人分別為黃永志、周諾恆、梁穎禮及周振宇。他們指當日警方對待他們的手法無合法辯解兼侵犯了他們的人權，在狹窄的警車上關掉燈光拉上窗簾後對他們惡意毆打；在他們並無逃脫或進一步犯罪的風險情況下，仍要給他們扣上手銬，以及非法禁錮等。



他們認為，警務處處長未有對相關警務人員作出適當的監管，故此須負責賠償。他們的索償金額包括人身傷害、身心痛苦賠償、懲罰性賠償、醫藥費、交通費，甚至收入損失等。



原告黃永志先出庭作供，庭上播放多段事發時的片段，黃表示他當時是時任議員梁國雄的議員助理，為當日示威主持之一，亦有份用咪高峰發言。片段亦有顯示他在警方清場時被帶走的情況，他指當時有一班人衝入人群當中，有人伸手拉着他，對方沒表明身份但他相信是便衣探員。他又指片段可見他被拉着時高舉雙手，且已表明：「我唔會走唔會反抗」，同時亦呼籲其他人不要推撞。



之後他被帶上警車，他形容自己當時「態度非常合作」，隨警員走到警車上，當時車上沒有開燈，但他見到坐在附近的其他示威者被警員打頭、撞膝，頭被推向窗，他自己的頭亦被警員夾硬向下按。