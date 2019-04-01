又到報稅季節　268萬張個人報稅表下月發出

今年《財政預算案》建議一次過寬減2018至19年度75%的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬港元。稅務局今(1日)寄出約19萬張2018至19年度的利得稅報稅表、13萬張物業稅報稅表及31萬張僱主報稅表。而為數約268萬張的個別人士報稅表，將於5月2日發出。待有關法例通過後，稅務局會在今年的稅單上作出稅款寬減。



稅務局發言人表示，賺取租金收入的人士，如符合資格，可透過選擇個人入息課稅取得稅款寬減。他們可在填寫2018至19年度個別人士報稅表時申請個人入息課稅。



據2018年稅務條例(第112章)的修訂條文，包括實施利得稅兩級制稅率，落實轉讓定價規則，推行特惠稅務扣除，以及因應經濟合作與發展組織的要求，監察稅務優惠措施，部分納稅人須由2018至19課稅年度起提交利得稅報稅表的補充表格。



利得稅兩級制稅率由2018至19課稅年度起實施，法團及非法團業務首200萬港元應評稅利潤的利得稅稅率，將分別降至8.25%及7.5%，而其後的利潤則繼續分別按16.5%及15%徵稅。