身兼輔警售貨員指證　休班男警涉盜竊表證成立

男警長張家輝去年5月休班期間，涉嫌於深水埗一間特賣店內偷取4件共值32港元的貨品，事後被控一項盜竊罪，他否認控罪，今(4月1日)在西九龍法院受審，裁判官裁定他表證成立。



在警隊遭停職的51歲被告張家輝，被控在去年5月18日於福華街福仁商場的電子特賣城內，偷竊一個價值9港元的小型多功能包、一塊價值5港元的行李牌、一盞價值15港元的LED燈和一包價值3港元的眼鏡防滑貼。



控辯雙方同意的案情指，事發店舖的兼職售貨員吳漢權當天留意到，被告把包括控罪書提及的4款貨品及另外2款貨品放入其環保袋及褲袋，然後經收銀處就部分貨品付款後離開。吳在店外截停被告查問，被告承認忘記就部分貨品付款，吳確認閉路電視亦攝下被告取去貨品的經過。



吳作供時指擔任輔警已26年，被告當日不時望向穿着制服的店員，行為「閃縮」。吳當時身穿便裝，指被告精神狀態「冇乜特別」，其後發現他沒意圖就涉案貨品付款。被告遭截停後稱：「唔好意思，我唔記得袋咗落袋，我落去畀返吖。」吳形容被告「好驚」，有手震、「口窒窒」及面青。稍後有警員到場，期間被告狀似「認錯」。辯方則質疑吳口供從沒提及被告「閃縮」，與庭上證供不符。吳不同意，強調他確曾向警員描述，惟警員沒有記下。



裁判官裁定張表證成立，辯方先傳召精神科醫生葉恩明作供。葉醫生供稱，早於2016年初，被告妻子向葉求診時，曾透露被告因捲入另一宗案曾被拘捕，自此被告感到不開心、覺得被冤枉，憂慮失去工作及遭人看不起，後來被告「好似變咗第二個人，好似個細路，都唔係男人嚟」。



葉續指，至事發後的去年5月25日，被告第一次向葉求診，葉發現被告反應緩慢，「完全唔似51歲警長嘅行為」，推斷被告患「憂鬱病」，可能對被告有全面影響，包括影響其思想判斷，直至其後被告牽涉的另一案脫罪，其體重、睡眠及行為才有改善。葉作供完畢，辯方指被告擬出庭自辯，或傳召妻作證，裁判官將案押後至本月25日續審。