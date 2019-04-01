申貸款涉隱瞞欠債　男警同一時間欠7間財仔逾25萬

男警涉於4年前向財務公司申請貸款時隱瞞欠債逾25萬港元，意圖使對方向他批出1萬港元貸款，他事後否認欺詐罪，案件今(1日)在觀塘法院開審。



控罪指，49歲被告蔡永鴻於2015年5月19日，向八方位(國際)財務有限公司虛假地表示自己沒有尚未清還的債項，意圖誘使該公司向其批出1萬港元貸款。控辯雙方同意案情指，被告當時尚欠另外7間財務公司共逾25萬港元。



公司女董事李美蓮供稱，案發時被告申請1.5萬港元貸款，被告在申請表上沒填有其他信貸紀錄，但他的存摺顯示有兩項相信和信貸有關的還款紀錄，合共逾5000港元，李考慮過被告任職警察，月入約3萬港元，應有能力還款，最終向被告批出1萬港元貸款。李指是次貸款年息48厘，被告需在半年內分期償還1.1萬多港元，惟他最終脫期，沒有依期還餘下的4800港元。李補充，被告事後有還清欠款，又稱當時若知他欠其他財務公司逾25萬港元，便不會批出貸款。



辯方質疑，李明知被告有兩項還款紀錄，卻沒在申請表報稱有信貸紀錄，李應會懷疑被告說謊，甚至會考慮被告其實並不止兩個債項，李同意辯方說法，但指難以預料申請人會有多少債，也不知道申請人何時說謊，故一切會依賴文件判斷。



辯方指，李根本不理會公務員的還款能力，也不理會有否填信貸紀錄，甚至根本不想公務員填寫此部分，以便一旦公務員沒還款，公司可用報警來追債，李一一否認。案件下午繼續。