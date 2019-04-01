非遺資助計劃接受申請　康文署指設監察評核制

為推廣文化藝術和保存物質及非物質文化遺產，政府去年撥款3億港元予康樂及文化事務署推行非物質文化遺產資助計劃，署方轄下的非遺辦事處上月25日接受第一輪「社區主導項目」申請。康文署助理署長陳承緯稱，計劃資助金額無上限，但強調署方有監察及評估機制，由申請至完結都會持續評估項目進度及表現，亦會要求團體交報告，確保資助金額用得其所。



今次計劃針對具一定規模或大型項目，申請金額設25萬港元下限，陳指，希望申請項目是可持續，及對社會有一定影響力，若項目太零碎及太小型，便會達不到計劃旨在推廣及提升公眾對非遺認識的原意。非遺資助計劃評審小組主席葉長清承認，個人申請難達門檻，歡迎他們與不同團體合作。



今次申請須為非牟利性質，任何透過計劃取得的收入，包括銷售、學費、入場費等，會與資助金額對沖。由於計劃是首次推出，陳指，暫未能估計社區團體反應，但希望非遺清單上480個項目及20個代表作名錄的項目均有參與，至今收到約60個查詢。另外，計劃申請時間僅約2個月，團體或未有足夠時間寫申請書，陳稱會簡化申請程序及彈性處理申請。