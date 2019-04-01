深水埗大翻新　米芝蓮時裝設計新據點

舊區大蛻變，成潮人新蒲點。位處九龍西核心的深水埗近年可謂改變甚大，不再是以前龍蛇混雜的舊區。在旅遊方面，深水埗成為香港旅遊發展局重點發展區份，大推藝術文化深度遊；另外，時裝及設計界又即將進駐該區，於深水埗建立設計及時裝基地，屆時將搖身一變成為設計及時裝愛好者的集中地。有發展商把握該區發展潛力推出住宅項目，除為住戶提供多元化的休閒設施，項目基座亦自設特色商店、時尚精品及起居所需。



恒基「家壹THE ADDITION」位於元州街，地理位置優越，住戶步行約3分鐘便可到達港鐵長沙灣站，僅3站即達港鐵南昌站，快速連繫荃灣綫、西鐵綫、東涌綫及機場快綫，要往返中環重點商廈及香港國際機場均十分方便。



除了交通方便，項目四周有不少型格熱點及優質玩樂空間，不得不提的是旅發局將「香港‧大城小區」計劃擴展至深水埗，推出自助遊漫步指南，搜羅區內65個特色地點，由米芝蓮星級餐廳、街頭小吃、傳統工藝、特色街道，以至歷史建築都應有盡有，於港鐵站內、主要街道燈柱、街上配電箱，欄杆等，附有二維條碼，旅客可細閱相關地點的資料。



另外，深水埗區以售賣布匹及手工原材料聞名，亦是不少時裝設計師的「蒲點」，有見及此，香港設計中心將和市建局合作，於通州街／桂林街的重建項目中建立新的「設計及時裝基地」，屆時設計學校學生及設計師、零售商及買手、時裝愛好者及旅客等會齊聚深水埗，帶動九龍西成為孕育新一代時裝設計師的搖籃，亦為該區帶來活力和朝氣。



「家壹THE ADDITION」的單位間隔多元化，包括開放式、一房及兩房戶型，實用面積由約199平方呎至479平方呎。發展商首推50伙開放式及1房單位，全部單位折實價低於600萬元，適合年輕人首次置業。單位設計富有現代美感，層與層之間的高度更達約3.5米，空間感十足。此外，單位亦有不少特色設計，如廚櫃面板由塑膠循環再造而成，顏色可按住戶喜好而有3種選擇，產品更榮獲紅點產品設計大獎；廁所則設有無線充電裝置，格外方便住戶。



另外，設於住宅大樓2樓的會所提供多元化休閒設施，包括不同種類的健身器材及多功能訓練系統，更特別引進嶄新的VR遊戲設備，為住戶打造玩樂新體驗。至於項目基座則自設特色商店，時刻提供時尚精品及起居所需。