醉酒認錯女兒做老婆　建築工誤姦女判監2年10月

酒能亂性！建築工人酒醉回家，竟然誤將15歲女兒當作是妻子，更與女兒性交。女兒當場並無激烈反抗，至翌晨將事情告訴母親，母親則將事轉告社工，繼而報警。另一方面，建築工人事發翌日才從女兒口中得悉自己將母女兩人弄錯，他為免妻子和女兒出庭作證，表明願意承認任何罪名，並於今日(1日)在高院承認強姦罪，更獲女兒寫信為他求情。法官指，由於本案案情特殊，決定輕判被告入獄2年10個月。



案情透露，現年59歲被告與妻子育有一子一女，兒子於案發時在英國留學，被告夫婦與他們的女兒X，分別在涉案公屋單位內兩張碌架床睡覺。去年3月21日晚，被告滿身酒氣回家，向躺在下格床的X說話。X當時已覺得被告認錯人，故告訴被告她是女兒。之後X逕自睡覺，被告卻上床摸她胸部，及把手指伸進其下體，又在她臀部外摩擦。X試圖推開被告，之後被告便停止。X之後待母親下床去廁所時表示，想和母親同睡。到了翌日早上，X與被告對質，被告承認誤以為X是她的母親，所以和她性交。



X的母親則指，事發時，她隱約聽到X叫「唔好」，但就不以為意。當她去廁所時，X告訴她曾被父親「搞」，但X叫她不要即時張聲。翌日，X的母親外出上班後，因不知怎樣處理，便找社工幫忙，令事件被揭發。被告被捕後則表示，他當時醉酒，X又背對住他，所以他認錯X是妻子。他承認曾與X性交，但一聽到X出聲便已立刻停止。



法官判刑時接納被告對所作之事真誠後悔，而被告為了避免要女兒和太太出庭，更表示願意承認任何罪名。法官指，一般而言，事主為被告求情並非有力的減刑因素，但以本案的特殊案情，應將之予以考慮。法官最後以5年監禁作量刑起點，被告因認罪可減刑三分一，另因本案的特殊因素可再減6個月，最終刑期是入獄2年10個月。