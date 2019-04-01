教師指中文閱讀卷難過舊年　魯迅文章需懂時代背景

中學文憑試(DSE)「死亡之卷」中文科卷一閱讀能力今早(4月1日)開考。廠商會中學中文科主任何慧微認為，今年閱讀卷比去年困難，主要因乙部課外篇章中魯迅的文章為寓言，雖然考評局在開首有加入一段簡介，但學生仍要了解新文化運動的時代背景才能較易掌握題目。



至於有學生對今年設3篇課外篇章感到詫異，何指，考評局的樣本考卷同樣有3篇章，而今次的白話文篇幅亦算短，題目數量亦與去年相若，相信考生有足夠時間作答。



在甲部範文方面，何指，題型與去年有7成相似，學生應不難作答，但有兩個分題涉及轉化應用，學生需要熟悉文本背後概念，相信可由此題識別出5*及5**的學生。



今早除中文科卷一考試外，亦進行了卷二寫作能力考核。學生要在「這一句話，我會記上一輩子。」、「想想別人」以及「對『讀書無用』的看法」三題中擇一作答。



中文科老師簡慧貞指，相信最多學生傾向選擇屬抒情題型第一題，多數透過一個人物帶出對自己的啟發，不過若學生花過長篇幅敍事，最後才加一句說話，寫法並不理想。而第三題的論說文，則着重考生「界題」定義讀書的意義，及何謂有用及無用。至於第二題指明要對詩歌有體會及聯想，要求學生歸納詩歌的不同層次，再由此闡述聯想，料較少學生會選擇。