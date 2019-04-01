珠寶行偷金鏈及持槍劫東亞總行　無業漢認罪囚12年

58歲無業男子杜海強，去年2月28日下午3時半，持氣槍和威嚇字條進入中環東亞銀行總行，指嚇一名櫃位女職員，並大叫會開槍殺人，最終劫得7萬多港元現金後逃走。3個多小時後，他在天水圍街道上被警方截獲，並起回大部分贓款。此外，警方從他遺留打劫字條的DNA，查出他涉及一宗在2017年3月6日於元朗大馬路發生的珠寶行偷金鏈之案件。他今天(1日)在高院原訟庭承認一項盜竊及一項搶劫罪，兩罪合共被判監禁12年。



本案被告杜海強報稱無業，他在1983年起至今有29次案底，其中有7次涉及搶劫及企圖搶劫。他1987年曾因搶劫及無牌藏槍被判監16年。至2000年再因搶劫及傷人被判監，最後一次犯事則在2016年。



案情顯示，他在被捕後表示，他用來犯案的氣槍是幾個月前做清潔工人時拾來。由於在中國大陸生活的女兒有精神病，所以為籌錢看醫生而犯案。當日他曾在中環多間銀行外徘徊，最後選中東亞銀行下手。事後其氣槍被送往檢驗，證實因為漏氣其實不能發射。



他今天求情時重申，是為現年16歲的女兒籌錢看病而犯案。其女兒剛於2星期前獲單程證來港，現與來港3年的母親一同生活。



法官判刑時表示，他犯案時被銀行的閉路電視拍下，被捕後除了認罪其實別無選擇。他在犯案時多次威脅要開槍殺人，令櫃員飽受驚嚇，雖然那支並非真槍且不能發射，但被告並不自知，因此不能作為減刑理由。考慮所有因素後，法官認為被告搶劫罪應判監17年，認罪可減刑至11年4個月。至於他在珠寶店藉詞看金鏈後溜走的盜竊罪，則應判監1年，認罪減刑至8個月，與搶劫罪分期執行，即總刑期為12年。

