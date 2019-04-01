張健華涉非禮視障女表證成　辯指同學間常角色扮演

葵涌私營殘疾人士院舍「康橋之家」前院長張健華，早前遭一名40多歲視障女子指控他在30多年前涉嫌於學校及夏令營內五度非禮她。張被控5項非禮罪，他否認控罪。案件今(1日)於區院被裁定表證成立，被告出庭自辯。



被告否認曾於有關地點非禮女事主X，他表示讀書時實並不認識X，並因把X的名字誤認是他的一個宿友，故才於錄影會面中表示認識X，其後了解到X是走讀生，才知自己誤會了，並指自己的作息時間與X不相同，如X返學時，他正在外校上課，放學後又會往練水至傍晚7時才返回涉案學校，即使在學校考試，休息時亦會與其他外校生一起等。他及後返回涉案學校任職時，對X亦只知其名，「無交情」。



張表示當時在校內亦受歡迎，同學及宿友等亦喜與他傾談。張並指當時同學間會「私下中意扮人」，會扮他人聲音，「取笑吓，扮吓威風，呢啲叫做角色扮演」。而學校除他以外，還有同學亦會練習游泳，他舉出兩個同學的名字，稱「個個都大大隻隻，咁上下高」，認為該些同學的身形及高度與自己亦相似。張又指自己「好整潔㗎」，不會留鬍鬚及鬚根。



張續指當日他辭去學校職位，只因曾把學校的行政資料等洩露了出去，及不能嚴格地執行宿舍規矩，以致與校方的互信關係出現問題才辭職。他不曾聽過他人指控他非禮X。