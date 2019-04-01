停牌駕駛及無第三保　包致金姪女即囚6周停牌18月

終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，今年1月底因停牌期間駕駛被捕，惟她沒依時向警方報到被警方通緝，上月中旬她在跑馬地住所涉嫌襲擊父母，因而再次被捕。案件今(1日)在東區法院再訊，Amina選擇承認停牌駕駛、沒備有有效的汽車第三者保險兩罪，裁判官斥她知有停牌令在身，竟為了為父親買粥等瑣碎事倩而違反法庭命令，判她即時監禁6星期及停牌18個月，她要入獄服刑。另外，由於她的父母表明不想追究上述襲擊事件，控方撤銷相關的4項襲擊罪。



報稱無業的被告Amina Mariam Bokhary(42歲)，承認於今年1月31日，在跑馬地成和道與景光街交界，身為被取消駕駛資格人士在道路上駕駛私家車，以及沒備有有效的汽車第三保。



案情指，案發當晚近9時，警隊交通督察駕電單車巡邏，目睹Amina的私家車搖擺不定，懷疑她醉駕，遂截停調查。Amina只能出示身份證，未能出示駕駛執照，她接受酒精呼氣測試，其呼氣樣本並無發現酒精。警方查出她早於10年8月被停牌，之後亦一直未有參加駕駛改進課程，因此將她拘捕。警誡下，她用英文說:「I don't understand（我不明白）」及「I wait my lawyer（我等我的律師）」。她返到警署由律師陪同，又以健康為由拒絕錄取口供。她自2月15日未有向警方報到，此後她被通緝，至3月17日，她因涉嫌襲擊父母的案件再被捕，該次被捕後，她亦拒絕回答警方提問。



辯方呈上由Amina母親撰寫的求情信，指事發時他們一家三口都生病，Amina的父親更需住院，Amina本來想叫外賣買粥給父母吃，但粥店電話無人接聽，她才親自駕車到跑馬地買粥。辯方又呈上醫生報告，醫生確認Amina自去年聖誕節已有咳嗽及發燒等徵狀，並證實染上肺炎。



辯方透露，Amina於10年被法庭勒令停牌3年，停牌期本來早已完結，但她一直未參加駕駛改進課程，以至事發時她仍未能領回駕駛執照，因此她今次只是判斷出錯及技術性犯案。



裁判官指，根據案例，停牌駕駛屬嚴重罪行一般需判監，今次沒例外情況，被告明知自己有停牌令在身，竟為了買粥此等瑣碎的事違反法庭命令，因此判監是唯一合適的判刑選擇。



另外，被告被控於今年2月及3月16日，在跑馬地肇輝臺的住所，分別三度襲擊其83歲母親Arculli Rhoda Mariam Bokhary，及襲擊其72歲父親包志雄Bagh Ali Shah Bokhary，該4項控罪則獲撤控。

