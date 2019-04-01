上車驚覺無位坐　大媽嗌回水　職員：識唔識字

巴士座位有限，冇位就只好企，惟近日有內地客疑因上車後發現沒有空座而發難，更怒罵職員︰「你們像土匪」！



Facebook專頁「巴士台 HK Bus Channel」發布片段，指在星期日（31日）早上有操流利普通話的女乘客，在深圳灣口岸上巴士，付車錢後驚覺已無空座位，要求落車及退款。



據貼文所指，該女士在落車後向巴士公司值勤人員發難，指「服務人員」在她登車前未明言已無座位。根據片段，有疑似職員指着巴士的企位標示，大聲回應︰「你睇唔睇到呀，識唔識字呀？」其他人幫口︰「嗰度唔係有企位呀？」



該女乘客心有不甘，駁斥道︰「這麼兇，你們像服務人員嗎？你們像土匪！」有人回應︰「土匪雞翼呀？」最後她在一片吵鬧聲中，被另一名職員引導上車並返入車廂，期間豎起大拇指說：「真厲害！好厲害」！



不少網民怒斥︰「坐少陣使死？」、「內地搭巴士都無這種規定啦！」。有人則戲謔︰「畀司機位你坐好唔好」、「佢冇要巴士公司升佢上商務位／頭等」？

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