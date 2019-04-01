划舟失蹤：充氣獨木舟易損毀　強烈季候風下不宜遠航

43歲男子羅國勤，昨日（3月31日）在大澳對開海面划充氣獨木舟期間失蹤，資深獨木舟教練陳介強指，充氣獨木舟容易被藏於海床的沙石刺穿漏氣，釀成危險，但由於充氣獨木舟便於攜帶，故深受愛好水上活動人士歡迎，不少人會自攜「私伙」充氣獨木舟玩樂。而事發的二澳對開海面水流較湍急，間中會有大浪，在昨日強烈季候風信號生效下，市民並不宜前往划艇。



另外，香港獨木舟總會義務秘書王志和亦稱，昨日強烈季候風信號生效，風速超過每小時40公里，形容「就好似3號風球咁！」故只適宜近岸海上活動。王提醒市民，在進行獨木舟活動時，應結伴而行，並在出發前設計好路線，「要就住最弱嗰個同行者設計」，並攜帶手機或對講機，以便在遇險時求救，以及穿上合適的求生衣。另外，市民在出發時，應確保身體狀況良好，有充足睡眠，以免因缺乏體力而造成危險。



根據資料，失蹤的羅國勤所划的獨木舟，屬於雙人充氣獨木舟，大小為412厘米乘83厘米，產品重量16.5公斤，最大載重量155公斤。另外，據天文台資料顯示，天文台在昨日早上7時15分，發出強烈季候風信號，至今日（4月1日）下午3時才取消。