求學時涉呃學資處19萬　男警稱不知自己名下有地

身為大埔梧桐寨村原居民的年輕男警員，涉嫌在求學期間向學生資助辦事處(現稱學生資助處)申請資助時，隱瞞自己曾因「套丁」而擁有12幅大埔土地，因而騙得逾19萬港元資助。涉案警員被控兩項欺詐罪，案件今(1日)在西九龍法院續審，被告古俊輝繼續出庭自辯。



26歲被告古俊輝供稱，早於2010年初，他曾與梧桐寨村的司理古乙興商量興建丁屋一事，當時古乙興要求被告填寫申請表及簽署，並曾說：「你冇地，不過你出個名，就有錢分㗎喇。」被告以為只需簽名，對方便會處理「搵地」，惟事情其後不了了之，因此被告相信他名下無地，「我仲讀緊書，點會有錢買」。



早前證供顯示，被告指2010年在古乙興安排下到律師樓簽文件，並分三期收了20萬港元，他事後才知是「套丁」。被告今續稱，他曾被安排往大埔律師樓簽署授權書，授權予他人買地，及後到大埔地政處簽署文件申請起丁屋，當時他母親及發展商的職員在場，過程催逼，他亦稱簽約時未有填上日期。直至申請資助，收到學資處信件後，他翻查紀錄才知道自己名下有地，他認為是由大埔鄉親所轉贈。



案件押後至5月2日由控辯雙方結案陳詞，被告繼續保釋。