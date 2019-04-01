搶手機案　許智峯稱政府無權監視議會運作

民主黨立法會議員許智峯於去年4月立法會審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》期間，涉在立會大樓內搶去政府「狗仔隊」一名女高級行政主任(EO)的手機，事後被控目的在於使本人或他人不誠實獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務3罪。法院早前裁定3項控罪表證成立，案件今(1日)續審。



控方盤問許智峯時質疑，許聲稱到電梯大堂找助理是藉口，實質是要趁無人時與涉案女EO對質，許回答：「毋須藉口，可直接對質」。主控又稱許刻意按電梯掣是「唔想畀人見到你嘅對質」，許否認指：「撳咗lift(電梯)咪仲多人，開門咪睇到(對質)」。



主控又問，為何覺得政府安排「狗仔隊」是荒謬。許回應指，全世界議會都不會有政府派員監視議會運作，認為「政府無權咁做，係違法」。許補充，政府想確保夠人開會或投票，大可以派官員直接入會議廳數人數、觀看電視直播或以電話聯絡各議員等，無必要花如此多的人力物力去作詳細紀錄，許認為已超出私隱條例所指的「合乎適度去收集」。



控方稱事發時女EO正在執行職務，許回應：「係不正當嘅職務，如果我認為係唔正當，就唔係職務啦，不過我相信佢係政府派佢嚟嘅」。控方又指「狗仔隊」是在公開地方記錄議員公事，許則認為，未得當事人同意就屬非法記錄，而且連休息、離開大樓也要知，已多於立法會事務。