劉鑾雄申覆核恐遭疑犯利用　張國鈞料法庭不接納

立法會將於本周三(3日)就《逃犯條例》修訂草案進行首讀，早前被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄，今(1日)就修例尋求司法覆核申請的許可。法政匯思成員、大律師楊嘉瑋表示，一般情況而言，司法覆核案不會影響或叫停修例，除非申請人向法庭申請禁制令，以暫緩立法會辯論，惟此案有機會成為將來被引渡人士向法庭申請人身保護令的理由。



楊解釋，假若法庭接納有關的司法覆核申請，案件與修例工作可同時進行，如早前立法會就高鐵「一地兩檢」安排進行立法，亦有司法覆核同步進行，倘在修例後、案件未完之時，政府啟動引渡機制，涉事疑犯在香港出席法庭聆訊時，可用覆核案正在進行中為由，向法庭申請人身保護令或成其抗辯理由等，影響程序進行。



他又稱，一般情況下司法覆核應在修例完成後提出才會被接納，但法庭亦有案例可以特別處理，例如當事人提出人身自由或受影響等，由法官考慮是否接納。他強調上述一切皆為可能性，還看法庭是否接納有關申請，當中仍有許多不確定因素可以發生。



另外，本身是律師的立法會議員張國鈞則稱，現此階段提出司法覆核「太早」，除非在非常例外的情況，例如草案可能侵犯部分人士的憲制性權利，否則他估計現階段提出的司法覆核，法庭一般都不會受理。



法律界立法會議員郭榮鏗認為，劉鑾雄的做法在香港屬非常罕見，在外國亦只是偶爾發生，據他了解，申請人是希望在立法會通過草案前，由法院單方面作出聲明指修例後劉不應被引渡。