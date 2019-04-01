東華社服總主任年薪275萬　等同社署首長級官員

近期是非多多的東華三院，其轄下社會服務科總主任收入冠絕社福界，年薪275萬港元，等同社會福利署首長級官員。社署今日(1日)上載逾40間非政府機構17/18年度最高三層職員薪酬檢討報告，首度披露報告的東華即榮登榜首，僅隨其後是去年社福界打工皇帝、香港聖公會福利協會總幹事，年薪達270萬港元；第3位是香港耆康老人福利會行政總監，年薪223萬港元。



根據公務員事務局資料顯示，社署助理署長及副署長領取首長級官員第2點至第3點的薪酬，年酬約215萬港元至250萬港元不等，即上述非政府機構打工皇帝年薪與對方看齊，甚至超越有關官員。而除聖公會外，東華及耆康會的最高管理層年薪均全數由公帑支付。



值得留意是，根據整筆撥款的規定，每年獲社署資助少於1000萬港元或資助佔其營運收入不超過50%的非政府機構可豁免遞交檢討報告，而東華今年是首度披露其最高三層職員的薪酬。除管理層年薪冠絕社福界，其獲得的整筆撥款亦是傲視同儕，17/18年逾13億港元，遠遠拋離第2位的聖公會福利協會，該會只有約6.9億港元。

