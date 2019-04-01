每日一片：中港車搶閘爭錶位？網民：人無恥便無敵

敵不動，自己不動？今日（1日）有車主在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度) 」貼文，指自己等候咪錶期間，正當有車騰出錶位時，一輛中港車突然亂入爭位，更以「企硬」方式阻路，結果不單止兩車爭一位，正準備離開的司機亦被連累，陷進退兩難局面，齊齊攬炒，最後更要警方到場善後。短片惹來網民不同反應，一方指摘中港車司機「無恥」，另一方卻認為如事主般等位，「日日都有架打」。



事件發生於西環堅彌地城新海旁。從事主Ngai Chan上載的影片可見，當時街旁錶位泊滿車輛，他正在錶位旁守候，當發現有司機打算開車離去，等候多時的事主立即上車「埋位」。未料突然殺出「程咬金」，一輛掛上中港牌的7人車從後加速駛至，剛好停在事主與準備離去車輛中間，準備搶位，事主見狀亦不示弱，繼續駛向目標咪錶，惟7人車堅持在原地「頂着」，準備離開的私家車既不能駛走，事主座駕亦不能駛入錶泊，令三車陷入膠着狀態，期間事主一度響按催促，惟中港車司機依然不為所動。



發文者直言，在中港車到達前，已等位15分鐘，怒斥7人車司機離譜，「死頂叫都唔肯走，頂到咪錶嗰架又走唔到。」他最後報警處理，惟當警方到場指示車輛泊埋一邊時，7人車司機卻趁機駛到錶位，離去前還留下一句，「我都唔係好想搶個咪錶。」



不少網民看過事件，質疑7人車司機搶位手法無恥，「幾時都話人無恥就無敵」，「最多只能幫你推文，等多啲人認識呢啲人有幾無恥」。不過亦有人力撐中港車，認為事主等位方式容易起事端，「如果個個都好似你咁樣等位...日日都有架打」，「中港車是原罪...你肯定你等緊個位，架中港車不是等緊？」