網民熱話：泊車空間不足？大膽司機逆向泊車插上行人路

香港泊車位少問題，令不少駕駛者煩惱不已。惟今日凌晨(1日)，一輛中港私家車在大角咀橡樹街疑尋找路邊車位不果，司機竟利用逆向思維，將車「打橫」插入兩車狹窄空間，車尾直剷上行人路。其行為誇張，令網民不禁反嘲，「型到一個點！」



網民Edwin Cheung在Facebook群組「我長大於大角咀」分享影片，從片中可見，當時街邊泊車位已滿，惟當中一輛白色掛上中港牌的私家車「打橫」停泊在車輛之間，畫面突兀。網民走近一看，可見中港車有過半的車身剷上壆，霸佔大半條行人路，甚至阻礙大廈出入口。



有街坊怒斥中港車故亂泊車做法離譜，「即刻報警要求拖走啦！萬一火燭啲人點疏散。」但有司機則擔心若街坊舉報，會造成「累全街」情況，「一架拖，其餘全抄(牌)」、「唔係怕累全街都真係直接報警」。



網民有話說：



Alex Chan：又係中港牌！



William Tang：大陸個個都係咁泊。



Tsamyan Yeung：中港佬近年無法無天。



Eric Tsang：真係泊得出色。



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