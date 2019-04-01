通識科擬「瘦身」　學生可棄做IES成績最多拎第4級

教育局轄下的學校課程檢討專責小組檢討通識科修訂內容已逾一年，去年曾傳出小組擬將其剔出必修科，或評級改為及格與不及格，有報道指小組現傾向維持現行評級及必修制度，但通識科將會在多方面進行「瘦身」，包括讓學生自行決定是否參與獨立專題探究(IES)，不參與者文憑試成績最高只能達第4級；另外整合6大課題單元，包括重新整併至約4個單元、刪減單元或改為選修，小組料今年中進行公眾諮詢，年底提交報告。



現時IES在文憑試佔分兩成，學校須至少撥出82小時的課時，讓教師與學生就選定探究範圍、分析資料等工作進行交流。除了將IES改為選做，小組擬建議可參照文憑試英文科寫作卷及聆聽卷做法，加入較深的選答卷。



資深通識科教師兼教協教育研究部主任張銳輝表示，對消息暫時感正面，「起碼唔提必修唔必修」，但他認為IES可反映學生自主學習及探究能力，若單以考試決定成績，質疑能否反映學生通識科的能力，可能因此會影響通識試的認受性。他又估計不少學生仍會視IES為「買個保險」，因即使做得不理想，也毋須面對成績「封頂」的情況。他不反對整合6大單元，但相信難就刪減單元達成共識，認為調整內容更佳。