機場保安睇漏眼　旅客闖禁區被捕　議員質疑存漏洞

澳門國際機場接連有兩名女遊客違規進入入境大堂或安檢區，被治安警帶走調查。機場要求追究刑責，兩名分別來自內地和南韓的女遊客，被控侵入限制公眾進入之地方罪，其中後者面臨加控違令罪名，移送檢察院偵辦。治安警引述機場保安及職員表示，當時旅客太多，或「一時睇漏眼」。有澳門立法會議員批評同類事件非首次發生，促相關部門即時加強保安，保障澳門市民安全。



其中一宗涉案的是40歲李姓內地女子，事發於前日(3月30日)晚上8時許，她在路氹酒店用膳期間才記起未取行李，隨即折返機場，並從機場入境大堂出口入內，趕到行李等候區尋找行李，被機場人員發現並報警。



另一名涉案者為40多歲南韓籍女子，她上周五(3月29日)早上9時半，被機場職員發現疑無持有機票並進入安檢區，直奔往航空公司櫃枱，被人攔截。經警員查問，有人報稱想向櫃枱查詢如何購買機票往日本，對其他調查一律拒絕合作，並涉嫌觸犯違令被帶走調查。



「事件好嚴重，唔係話人多睇漏就過到骨。」澳門立法會議員區錦新指，相關情況並非首次，惟執法部門懶理保安漏洞，多年來仍未有改善，令人感到費解，「好簡單問番涉事人究竟從邊度入禁區，再檢討番嗰個位係咪真係有保安漏洞存在，如果係嘅，就要即時加強番人手，今次不幸中之大幸只係普通旅客闖入禁區，未有即時危險。」



區舉例，如有不法分子在手持違禁品甚至武器的情況下，「神不知鬼不覺」進入禁區，並將物件轉交給其他人或放進其他人的行李當中，會構成安全危機，「隨時發生挾持事件或者偷運違禁品事件，後果可大可小。」另外，他又指旅客在未辦理出入境手續下擅自離開及進入澳門，亦可能引發其他治安及衞生問題。



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