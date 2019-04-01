麻疹爆發1日再增2宗　男女患者均為機場員工

麻疹疫情持續。衞生署衞生防護中心今日(1日)公布兩宗新增的麻疹個案，涉及兩名香港國際機場工作人員，累計今年麻疹感染個案達36宗。



首宗個案涉及一名37歲男子，過往健康良好，於3月28日出現發燒，並於3月30日開始出疹。他於3月28日向私家醫生求醫，於3月30日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，不記得曾否接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。



第二宗個案涉及一名24歲女子，過往健康良好，於3月26日出現發燒，並於3月29日開始出疹，她同日到仁濟醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定。她曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期內曾前往深圳，於病毒傳染期則沒有外遊。



根據病人提供的資料，他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。



衞生署預計，機場麻疹疫情不會於短期內結束，因此在機場的防控措施包括疫苗接種及驗血服務，將維持一段時間，直至另行通知，詳細安排會因應最新情況作出調整，並將適時公布。



疫苗接種站截至今午5時已為144人接種麻疹疫苗，累計已為7502人進行接種。中心並已設立熱線： 21251122 供市民查詢相關資訊。

