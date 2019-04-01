19歲內地女生墮電騙　痛失300萬元人仔

電騙黨又得手！內地女生痛失300萬元人民幣。消息指，姓鄧（19歲）女事主由內地來港就讀大學。於3月18日，鄧接到一個電話，對方聲稱是執法人員，指由她寄往內地的一個包裹有可疑，並聲稱已將事件通報公安。其後，電話轉駁至自稱是上海公安男子，對方指懷疑鄧女與一宗洗黑錢案有關，要求她前往深圳開設新銀行帳戶，以證明其清白。



據了解，鄧女聞言大為驚恐，於翌日(3月19日)慌忙趕往深圳開戶，同時按對方指示，將個人資料交予對方。當鄧女回港後，再收到兩個自稱上海公安的來電，要求她將300萬元人民幣（折合約350萬港元）的保證金存至戶口，才可擺脫嫌疑。鄧女信以為真，隨即致電在內地居住的父母，並一筆過將300萬元人民幣存入戶口。



鄧與友人談起此事時，才懷疑自己受騙，當她在3月20日檢查戶口時，果然發現戶口內300萬元人民幣全被匯走，其後往北角警署報案。警方初步調查後，將案件列作以欺騙手段取得財產，由東區警區刑事調查隊調查。



警方電話騙案專責小组呼籲市民，應小心假冒官員手法的電話騙案，包括騙徒冒充公安，要求受害人開新户口以及提供網上銀行密碼，並提醒市民不應隨便將個人資料提供予陌生人，一旦收到可疑電話，應即時報警求助。