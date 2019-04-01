前牙醫因工過勞致手部勞損　官判衞署賠逾$2000萬

北區醫院女牙醫在2002年時入稟高院民事控告衞生署，指她於1998至1999年於該院任職期間，因工作量過多及要做大量手術，致她右手患上俗稱「滑鼠手」的腕管綜合症，及後更被診斷出她右手的三角纖維軟骨複合體(即右手腕內側位置)有損傷，她稱因此不能再當牙醫。最終於2004年被中止合約，令她失去月入9萬多港元優職，她認為衞生署需負上賠償責任，因而索償3400萬港元。



原告是楊麗萍，被告是衞生署，由律政司司長代表。法官今(1日)頒發判詞，裁定衞生署未有盡照顧僱員健康的責任，要向原告賠償收入損失、醫藥費及身心痛苦賠償共逾2000萬港元。



法官在判詞中指出，原告於1999年6月已因重複及密集進行需使用腕力的拔齒手術關係出現手腕痛徵狀，之後甚至要戴上手夾板保護手腕，並接受物理及職業治療紓緩痛楚。她的上司同事知悉她的情況，但未有減少她的工作量，還要她在病假後繼續進行要使用腕力的手術，令她最終手腕軟骨骨盤斷裂。而因為持續的疼痛無力，她不能再從事牙醫的工作。



在法庭下令衞生署要賠償的2000萬港元中，有超過1500萬港元是賠償原告的收入損失，另外有近500萬港元是她本來應得的長俸，其餘的包括身心痛苦賠償、醫藥治療費、護理費及進修費用等。

